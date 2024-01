Langes toidu ohvriks: teadlased nimetasid lõpuks maailma ajaloo suurima primaadi väljasuremise põhjuse

Gigantopithecus elas Kagu-Aasias kaks miljonit aastat tagasi, tema pikkus oli kolm meetrit ja kaal 200-300 kg. See on suurim primaat, kes kunagi Maal elanud, kuid miks ja millal meie kauge sugulane välja suri, oli pikka aega mõistatus. Nüüd aga arvavad teadlased, et hiiglaslik ahv sai kehva toiduvaliku ohvriks siis, kuna tema armastatud palasid jäi vähemaks. Sellisele seisukohale jõudsid teadlased, kes avaldasid oma uurimistulemused ajakirjas Nature.

Kira Westaway Macquarie ülikoolist, kes on uuringu kaasautor, märkis järgmist: „Arvati, et metsade kadumine põhjustas selle liigi hävimise, kuna see ei saanud elada avatud rohumaadel, kuid meie uuringud näitavad, et see juhtus alles 200 000 aastat tagasi. Gigantopithecus oli selleks ajaks juba välja surnud.“ Ta ütles, et uuringu tulemused näitavad, et primaadid toitusid puuviljade asemel enamasti lehtedest ja lilledest. Kuid „giganto“, kes polnud eriti liikuv, võis toitu otsida teisiti. „Ellujäämise võti oli selles, mida nad kasutasid varuvariandina. Giganto valis mittetoitva alternatiivi – ta sõi väga kiulisi toite, nagu puukoor ja oksad,“ selgitas Westaway.