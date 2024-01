„Rakett69“ ootab fänne teadusteatri telesalvestusele

„Saatesarjal on 13 aastaga tekkinud väga palju fänne, keda ikka üllatada proovime - möödunud aastal toimus suurejooneline fännipäev ning ka äärmiselt menukaks kujunenud fännisärgi konkurss,“ sõnab „Rakett69“ produtsent Kalev Smidt. „Sel hooajal viime aga teadusteatri salvestuse läbi suurejoonelisemalt kui kunagi varem - huvilised on oodatud Rakett69 Teadusstuudiod keskusesse, et kihvte ja harivaid etendusi kohapeal enne tele-eetrit nautida.“