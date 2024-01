„Viis-kuus aastat on veel varuks.“ Miks hoiatatakse järjest sagedamini suure sõja ja Baltikumi tuleva teise rinde eest?

Rootsi sõjaväe juhtkond kutsus riigi kodanikke vaimselt sõjaks valmistuma. Ja see pole esimene Euroopa riik, kus selliseid üleskutseid tehakse. Varem on tulnud sarnaseid avaldusi Saksamaalt, Belgiast, Hollandist ja Tšehhist, Balti riikidest ja Poolast rääkimata. Peamine oht lähtub Venemaalt. Belgia armee ülemjuhataja teatas, et ei välista, et Ukrainas sõdiv Kreml võib avada Baltikumis teise rinde. Hollandi sõjaväeline juhtkond läks veelgi kaugemale: nad kutsusid kodanikke üles toitu ja vett varuma. Ja Rootsi kaitseminister väljendas muret, et riigi tsiviilkaitsesüsteemi ettevalmistamine ei toimu Vene agressiooniohtu arvestades piisavalt kiiresti.