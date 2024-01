Samsung tõi turule uued vastupidavad Galaxy XCover7 telefoni ja Tab Active5 tahvelarvuti

Samsungi teatel on seadmed mõeldud kasutamiseks eelkõige välitingimustes või muidu rasketes oludes, kus tavapärane nutitelefon või tahvelarvuti hakkama ei saa. Vastupidavuse tagamiseks on mõlemad seadmed IP68 vee- ja tolmukindlusreitinguga, kuid lisaks sellele on need testitud ka vastavalt MIL-STD-810H militaarstandardile, mis on erinevate nutiseadmete katsetamiseks mõeldud vastupidavustest eesmärgiga selgitada, kas seadmed on sobivad kasutamiseks ka keerukamates ilmastiku- või temperatuuritingimustes.