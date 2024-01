Nutiseadmed, robotid ja 3D-printimine: Euroopa parimate haridusprojektide tegijad avavad telgitaguseid

Pärnumaa Kutsehariduskeskuse võiduprojekti „Curriculum Material Development in Vocational Education Through 3D Printing“ peamine fookus oli, kuidas kasutada 3D-printimist kutsekoolides. Näiteks saab 3D-printimist kasutada auto parandamise juures, tõi Priit Auväärt näite. Veel tuleb juttu sellest, millised on üldised trendid sellise tehnoloogia ja printimise maailmas. „Kolm aastat tagasi polnud meil ühtki printerit, nüüd on meil eraldi klassiruum printerite ja skänneri jaoks. Koostööprojekti mõte ongi selles, et viiel koolil on koos palju lihtsam tulemusteni jõuda,“ lisas ta.