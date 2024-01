Uuring: taimetoitlust seostati väiksema COVID-isse nakatumise riskiga

Nende tulemuste põhjal järeldati, et köögiviljade, kaunviljade ja pähklite rohke ning piimatoodete ja liha vähese sisaldusega toitumine võib aidata koronaviirusnakkust tõrjuda.

Nad märkisid, et mitmed varasemad uuringud on näidanud, et toitumisel võib olla oluline roll Covid-19 infektsiooni arengus, samuti tegurites, mis suurendavad tüsistuste riski.