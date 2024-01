PROOVISÕIT | Volkswagen ID.4 GTX – kas tõesti nagu akupakiga GTI?

Volkswagen ei saa samuti ilma hakkama ja tõi turule elektrilise krossoveri, mille DNA-s on kuum luukpära – Golf GTI.

Ausalt öeldes ei meeldi mulle idee kasutada spordiajalooga seotud nimesid autodel, mida on raske sportlikeks nimetada. Nii oli see näiteks elektrilise Mustangiga , kui lihtsalt heale autole pandi legendaarne logo.

ID.4 GTX puhul ei kasuta sakslased küll GTI nime täht-tähelt, kuid viitavad turundustekstides rohkelt kuumade luukpärade esiisale. Alguses tundus see mulle veider võrdlus – võrrelda hiiglaslikku 2,5-tonnist linnamaasturit väikese ja kerge luukpäraga. Kuid siis otsustasin võrrelda kuivi numbreid ja üllatusin, leides teatud sarnasusi.

Esiteks, võimsus. Jah, ID.4 kaalub sama palju kui raudsild, ent tal on piisavalt jõudu. Näovärskenduse läbinud mudeli võimsus on kasvanud 223 kW/300 hj juurest 250 kW/340 hj peale ja kui see massiga suhestada, siis saame esiisale üsna lähedase väärtuse – 6,7 kg hobujõu kohta, mis on isegi vähem kui esimesel GTI-l, mille iga hobujõud peab liigutama 7,3 kg.

Lisaks on neil sama tippkiirus – 180 km/h, sama pidurisüsteem (ketaspidurid ees, trummelpidurid taga) ja isegi sarnane pöördemoment – 140 Nm. Tõsi, seda vaid esimese elektriajami näol. ID.4-l on taga veel üks märgatavalt võimsam ajam, mis annab lisaks 545 Nm. Ja mis kõige huvitavam – neil on umbes sama sõiduulatus. Teoorias.

Siin tahaksin teha väikese pausi. VW väidab, et ID4 GTX suudab sõita kuni 560 km, kuid tagasihoidlikumad prognoosid lubavad umbes 480 km. Kahjuks olin ma läbinud vaid pool sellest distantsist, kui autol oli jäänud 5% akut. Jah, ma mõistan, et talvine test suurendab elektrikulu, kuid samas sõitsin ma väga mõõdukalt. Ja see pole päris see, mida ootaksin. Lahendus sellele võib olla akumahutavuse suurendamine, mis võib osaliselt kompenseerida talvist lühemat sõiduulatust.

Loe täispikka lugu ja vaata rohkem pilte tasuta portaalis Accelerista.com nendel sõnadel klikkides .