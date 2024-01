Teadlased on lõpuks lahendanud Saturni kuul asuvate salapäraste „võlusaarte“ mõistatuse

Teadlased on avastanud Saturni kaaslase Titani pinnalt „võlusaared“, mis ilmuvad ja kaovad. Viimaste uuringute kohaselt koosnevad need orgaanilisest ainest.

Independenti teatel märgati neid salapäraseid objekte esmakordselt 2014. aastal ja sellest ajast peale on teadlased püüdnud välja selgitada, millega tegu. NASA uurimisaparaadi vaatlused näitasid, et heledad laigud Titani metaanimere pinnal püsisid mõnest tunnist mitme nädalani ja mõnikord kauemgi.

Teadlased oletasid varem, et need võivad olla lainete poolt tekitatud fantoomsaared või heljuvatest ainetest moodustunud tõelised saared. Hiljuti ajakirjas Geophysical Research Letters avaldatud uus uuring leidis seose Titani atmosfääri, selle vedelate järvede ja Kuu pinnale ladestunud tahkete materjalide vahel.

Titani uduoranž atmosfäär on teadaolevalt 50% paksem kui Maa oma. See on rikas metaani ja teiste orgaaniliste molekulide poolest.

Teadlased on leidnud, et Titani atmosfääri ülemistes kihtides domineerivad süsinikupõhised orgaanilised molekulid võivad kokku kleepuda, külmuda ja Titani pinnale langeda, eriti vedela metaani järvedesse ja jõgedesse.

Kuna need järved on juba orgaaniliste osakestega küllastunud, siis atmosfäärist langevad tahked osakesed ei lahustu kohe.

Kuigi üksikud atmosfäärist pärinevad tahked osakesed on tõenäoliselt liiga väikesed, et iseseisvalt hõljuda, viitavad mudelid sellele, et kui tahked osakesed oleksid piisavalt suured ning nende sees olevate pooride vahekord oleks õige, võib vedel metaan lekkida piisavalt aeglaselt, et tükid püsiksid pinnal.