Ameeriklaste kosmosemoodul Kuule siiski ei jõua: mis läks valesti?

Nagu teatas BBC, ei saa eile Ameerika Cape Canaverali neemelt teele saadetud eramaandumismoodul Peregrine kütusekao tõttu Kuule maanduda. Märgitakse, et tehnilisest probleemist teatas mooduli loonud ettevõte Astrobotic Technology vaid mõni tund pärast käivitamist.

Ettevõte teatas algselt, et varsti pärast sõiduki kanderaketist Vulcan eraldumist avastati anomaalia, mis takistas moodulil saavutamast stabiilset orientatsiooni Päikese poole. Seetõttu ei kogunud mooduli päikesepaneel energiat ja aku oli tühi. Probleemi põhjuseks oli tõukejõusüsteemi rike, mis on kaasa toonud kütusekao.

Mõne aja pärast teatas Astrobotic Technologies, et seadme paneeli oli võimalik suunata Päikese poole, kuid Peregrine suutis vastavat suunda hoida vaid umbes 40 tundi, misjärel jääb see ilma energiata. Seetõttu on nüüd missiooni eesmärk teine ​​– viia Peregrine Kuu orbiidile võimalikult lähedale.