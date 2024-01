„Paljud ütlevad, et nende jaoks seostub sõda Gazas suitsu ja tolmuga.“ Milline näeb välja sõda naisohvitseri pilgu läbi?

Sõda Iisraeli ja Hamasi vahel on kestnud 95 päeva. See algas 7. oktoobri hommikul Hamasi ja Islamidžihaadi raketirünnakutega Gaza sektorist, pärast seda sisenesid nende võitlejad Iisraeli ja hakkasid tapma ja röövima piiriäärsete asunduste elanikke. Vastuseks alustas Iisrael Gaza sektori vastu õhulöökide laskmist ning 27. oktoobri hilisõhtul alustas Iisraeli kaitsevägi Gaza sektoris maaväeoperatsiooni.

Iisrael on üks väheseid riike maailmas, kus sõjaväeteenistus on naistele kohustuslik. Enne 7. oktoobril alanud sõda moodustasid naised Iisraeli kaitseväest umbes 40%. Naised moodustavad umbes veerandi Iisraeli ohvitseridest. Naiste jaoks on endiselt suletud veel mõned eliitsed eriüksused, ent üldiselt võib öelda, et Iisraeli kaitseväes teenivad naised igal pool.