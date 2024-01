Astronoomid on välja mõelnud lihtsa viisi maavälise elu otsinguteks

Parim viis maavälise elu leidmiseks on otsida planeete, mille atmosfääris on märgatavalt väiksem süsinikdioksiidi kogus võrreldes teiste sama planeedisüsteemi planeetidega. Nii seisab uues teoreetilises uuringus, mille tulemused avaldati ajakirjas Nature Astronomy.

NASA James Webbi kosmoseteleskoobi võimekust analüüsides on teadlased välja pakkunud teooria, mis peaks lihtsustama maavälise elu otsimist. Nende arvates on elu tõenäosus planeetidel, kus on vähem süsihappegaasi, alati suurem kui teistel sama süsteemi planeetidel. Kui rääkida Maa-sarnasest planeedist, siis selline erinevus atmosfääri koostises võib viidata vedela vee olemasolule planeedil ja suurendada võimalust, et seal elu eksisteerib.

Teadlased märgivad, et see meetod on palju tõhusam ja tehniliselt lihtsam kui need, mida teadlased on seni kasutanud.

Astronoomid teavad praegu rohkem kui 5200 planeeti väljaspool meie Päikesesüsteemi. Potentsiaalselt elamiskõlblike planeetide hulga kitsendamiseks mõõdavad teadlased nüüd planeedi kaugust tähest ja aega, mille jooksul see tiirleb ümber tähe. Kuid see ei kinnita otseselt, kas sellised planeedid on eluks sobivad ja kas nende pinnal on vedelat vett.

„Mõte tuli, kui jälgisime, mis meie süsteemis Maa-sarnaste planeetidega toimub,“ kommenteeris uuringu kaasautor Amaury Triaud. Võrreldes Maad tema lähinaabritega Päikesesüsteemis, leidsid teadlased, et meie planeet on praegu teadaolevalt ainus, mis sisaldab vedelat vett, kuid teine ​​oluline joon on see, et selle atmosfääris on süsinikdioksiidi oluliselt vähem. „Ainus protsess, mis suudab atmosfäärist nii palju süsinikku välja viia, on võimas veeringe, mis hõlmab vedela vee ookeane,“ selgitavad teadlased.