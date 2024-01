„Põhinevad Hiina ja Vene tehnoloogial.“ Miks kujutavad Põhja-Korea raketid Venemaa käes Ukraina ja lääne jaoks tõsist ohtu?

USA riikliku julgeolekunõukogu strateegilise kommunikatsiooni koordinaator John Kirby teatas Washingtonis toimunud pressikonverentsil, et Venemaa sai Põhja-Korealt ballistilised raketid ja on neid juba kahel korral Ukraina vastu kasutanud. Kirby sõnul toimetas Pyongyang hiljuti Venemaale laskeseadeldised ja mitukümmend raketti. Koordinaatori sõnul on nende rakettide lennukaugus 900 kilomeetrit, kuid kaardil, mida ta pressikonverentsil näitas, oli nende lennuulatus umbes 400 kilomeetrit.

Raketi jäänuste uurimine võib anda tõendeid teatud tüüpi raketi kasutamise kohta, kuid see pole ainus viis. Raketi tüüpi saab määrata mitme parameetri abil: radarikujutis, õhuvoolu omadused ja muud näitajad, mis määratakse kindlaks andurite, sealhulgas luurelennukitele paigaldatud andurite abil. Ameeriklastel on nähtavasti Põhja-Korea rakettide omadused teada tänu sellele, et nad jälgisid varem raketikatsetusi Korea RDV-s. Selliste ballistiliste rakettide ilmumine Venemaa relvastusse aitab venelastel muuta olukorda Ukraina sõjas, kuna need on väga tõhusad ja selliseid pole venelaste raketiarsenalis. Venemaal on Iskander-M, mille laskekaugus arvatakse olevat piiratud 500 kilomeetriga. USA on aga varem väitnud, et Iskander-M kompleksi rakett 9M729 võib tegelikult lennata kaugemale.