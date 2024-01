Teadlased avastasid, et veregrupp mõjutab varajase insuldi riski

Teadlased on leidnud, et A-veregrupiga inimestel on suurem tõenäosus saada insult enne 60. eluaastat kui teistel. Nagu kirjutab Science Alert viidates ajakirjas Neurology ilmunud uurimusele, kirjeldavad veregrupid kemikaale, mis peegelduvad meie punaste vereliblede pinnal. Tuntumate hulgas on need, mida nimetatakse A-ks ja B-ks, mis võivad esineda koos kui AB, kuid kui A või B või puuduvad üldse on veregrupiks 0. Veregruppides esineb ka geenide mutatsioonide tõttu erinevaid variatsioone. Teadlased on avastanud selge seose A1 alarühma geeni ja insuldi varajase esinemise vahel.