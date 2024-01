Munandikotti süstitav geel võib olla järgmine rasestumisvastane vahend meestele

Vasektoomiate arvud on küll tõusuteel, kuid kõik mehed pole valmis end pühendama permanentsele rasestumisvastasele moodusele.

Ameerika biotehnoloogiaettevõte Contraline testib praegu uut tüüpi rasestumisvastast vahendit meestele, mis on sarnane vesktoomiale, kuid on täielikult tagasipööratav. Neljapäeval teatasid Austraalia kirurgid, et on varajase staadiumi uuringus selle protseduuri 23 mehe peal edukalt läbi viinud.

Selle meetodi puhul kasutatakse pehmet, veepõhist ainet, mida nimetatakse hüdrogeeliks ja mis süstitakse seemnejuhasse. Ettevõtte sõnul vähendas geel 30 päeva jooksul pärast sisestamist liikuvate spermatosoidide arvu enam kui 99 protsendi võrra. Seni pole teatatud tõsistest kõrvaltoimetest.

Contraline’i tegevjuhi Kevin Eisenfratsi sõnul on see nagu emakasisene spiraal, aga meestele. „Praegu ei ole meestele ühtegi pikaajalist ja tagsipööratavat varianti,“ rääkis Eisenfrats. „See on mõeldud inimestele, kes pole lasteks valmis, kes proovivad teise lapse saamist edasi lükata või nad ei taha enam lapsi saada, kuid pole valmis permanentseks valikuks.“

Vasektoomia käigus suletakse naha väikeste sisselõigete kaudu mõlemast munandist väljuvad seemnejuhad. Pärast vasektoomiat ei saa spermatosoidid munanditest välja liikuda ja seemnepurskel erituvas vedelikus seemnerakke enam pole.

Contraline’i meetod hõlmab süstlaga väikese augu tegemist munandisse ja hüdrogeeli surumist läbi kateetri, mis on ühendatud seemnejuhaga.

Uuringus osalenud meeste vanused olid 25 kuni 65 ning neid paigutati kahte gruppi, mis said erineva koguse hüdrogeeli. Geeli sisestamine võttis umbes 20 minutit (sarnaselt vasektoomiaga) ning viidi läbi lokaalanesteesiaga, kui just patsient üldanesteesiat ei küsinud.

Eisenfratsi sõnul on tulemused sarnased vasektoomia tulemustele. „Me näeme, et see töötab,“ rääkis ta.