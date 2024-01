Ligi 17 000 inimest on Euroopas surnud hüdroksüklorokviini tagajärjel, mida kirjutati välja esimese koroonalaine ajal

Malaaria ravimiseks ette nähtud hüdroksüklorokviin võis COVID-19 pandeemia esimese laine ajal põhjustada kuues riigis ligi 17 000 surmajuhtumit. Lisaks kasutatakse ravimit ravijuhendi järgi ka selleks, et ravida reumatoidartriiti, süsteemset ja diskoidset erütematoosset luupust ning nahakahjustusi, mille on on põhjustanud päike või mis süvenevad päiksevalguse toimel.