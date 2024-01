13-aastane poiss võitis esimesena mittevõidetava mängu Tetrise

Tetrisel pole traditsioonilist lõppu nagu enamikul ühe mängijaga mängudel: see on disainitud kestma lõpmatuseni, kuni mängija kaotab. Vähemalt nii on seni eeldatud. Tetris loodi 1985. aastal ehk peaaegu 40 aastat tagasi.

Professionaalsed mängurid on aastakümneid arvanud, et on NES ehk standardse versiooni teoreetilisse lõppu jõudnud, kuid nüüd on lükatud koodi murdepunkt veelgi kaugemale.