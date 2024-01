„Meil on suur ladu ja kiired tarnijad, akude otsasaamise hirmu ei ole,“ märkis ta. „Küll aga on kahju sellest, et inimvõimetel on piirid – väga palju soovitakse kohapealset aku paigaldust, mida me normaaltingimustel heameelega teeme, aga sel nädalal oleme olnud sunnitud kõikidele soovijatele kindla ei ütlema – kui ikka poes 10-20 akusoovijat järjekorras, siis 15-30 minutit aega nõudvat akuvahetust ette võtta pole meie väikesel meeskonnal lihtsalt võimalik.“