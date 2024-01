Kas kontrollpunkt või haltuura? Arheoloogid lahendasid Hiina müüris olevate salapäraste tühimike mõistatuse

Arheoloogid on leidnud võimaliku põhjuse, miks Hiina müüris on suured lüngad, mis seavad kahtluse alla selle tõhususe kaitseehitisena. Teadlaste meeskond, kes uuris müüri vähetuntud osa Mongoolia piiril, avaldas oma järeldused ajakirjas Journal of Field Archaeology.

Tasub tähelepanu pöörata põhilistele järeldustele. Tavainimesele näib Hiina müür pika pideva müürina, mis on tuhandeid kilomeetreid pikk. Kuid tegelikult tähistab see termin tervet rida piirikindlustusi, mis on ehitatud erinevatel ajastutel erinevate ohtude vastu. Mõnikord nad dubleerivad üksteist või mingites lõikudes isegi ristuvad.

Müüri varaseimad osad ehitati 7. sajandil eKr. 3. sajandil eKr ühendas Qin Shi Huang – ühendatud Hiina esimene keiser – mitu olemasolevat müüri üheks terviksüsteemiks, et kaitsta riiki sissetungi eest. põhi. Ehitus jätkus kuni 16. sajandini. Viimasest perioodist pärinevad suurimad ja paremini säilinud müüriosad.

Viimased uuringud on keskendunud Mingi ja Hani dünastiate ajal (202 eKr–220 pKr) ehitatud lõikudele. Kuid see osa, millele uuringu autorid keskendusid (nad nimetavad seda „Mongoolia kaareks“), on siiani pälvinud väga vähe tähelepanu ja on üks salapärasemaid.

See on ligikaudu 400 km pikkune kaarjoon, mis kulgeb enam-vähem paralleelselt tänapäevase Hiina-Mongoolia piiriga läbi Ida-Mongoolia Dornodi ja Sükhbaatari provintside. See on osa suuremast süsteemist, mis arvatakse olevat rajatud 11. ja 13. sajandi vahel, ning koosneb savimüüridest ja nendega seotud ehitistest.

Nagu uuringu autorid ise märgivad, on see süsteem Hiina müüri üks salapärasemaid osi. „Hoolimata selle mastaapsusest ja keerukusest pole selge, millal see täpselt ehitati, kes selle ehitas ja mis eesmärgil. Pole isegi selge, kas kogu müür ehitati samal ajal või, nagu me praegu eeldame, pika aja jooksul,“ öeldakse artiklis.