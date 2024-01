„Mehed ütlevad, et ei taha sellistega kaevikus olla.“ Kas Ukraina mobiliseerib 500 000 meest ja toob jooksikud välismaalt koju?

Ukraina armeel ei jätku rindele mehi – sellest räägivad eksperdid, Ukraina võimud ja sõjaväelased ise. Praegu on Ukraina armees üle miljoni inimese, neist umbes 700 000 on mobiliseeritud. 19. detsembril teatas Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi pressikonverentsil, et sõjaväe juhid on palunud tal heaks kiita poole miljoni mehe mobiliseerimine. 26. detsembril antud pressikonverentsil selgitas ülemjuhataja Valeri Zalužnõi, et kindralstaap ei ole ühtegi kindlat hulka taotlenud ja armee alles kujundab oma vajadused, võttes arvesse praegust koosseisu, uute sõjaväeüksuste moodustamist ja prognoose järgmisel aastal tekkida võivate kaotuste kohta.