Uskumatu juhtum: arreteeriti Nigeeria häkker

Küberkuritegevusega võitlejad lepivad reeglina vaid häkkerite tegevuse tagajärgedega rinda pistmistega ja pättuste toimepanijateni ei jõua nad reeglina üldse (pole me ju kuulnud RIAlt ega politseilt, et tuvastatud oleks kasvõi üks eestlaste kontosid massiliselt tühjendav veebipettur). Nüüd on see aga juhtunud ja tabatud on lausa legendaarsest küberpetturite riigist Nigeeriast pärinev häkker, keda süüdistatakse USA heategevusorganisatsioonidelt miljonite dollarite varastamises.