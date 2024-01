Raketlastel tuleb tõeliselt toimekas aasta. Millised on nende plaanid ja eesmärgid?

Samuti on Annikal plaanis lugeda rohkem raamatuid, teha asju, mis teda siiralt õnnelikuks muudavad, reisida vähemalt ühte uude riiki ja õppida ütlema „jah“ vaid hästi valitud võimalustele. Samas tunnistab noor naine, et ka puhkamine on üheks oluliseks eesmärgiks. „Võtan iga mingi aja tagant ühe terve päeva ning puhkan, ja mitte ainult füüsiliselt, vaid päriselt ka ei muretse asjade pärast, mis vajavad tegemist. Nii ongi terve päev ainult mulle puhkamiseks, mil stress pole lubatud.“

Annika üheks eesmärgiks on kogeda vähemalt korra kuus midagi uut, võõrast, võibolla midagi lausa ebamugavat ehk panna ennast rohkem nendesse olukordadesse, mis arendavad, aga kus ei ole liiga mugav olla. „Kuna ma tegelen pidevalt paljude asjadega ja need varieeruvad seinast seina, siis mul on ka plaan panna iga nädala kohta kirja, mis ma tegin või mis on need kõige erilisemad mälestused sellest nädalast, koguda kõik need mõtted ühte purki kokku ja aasta lõpus lugeda ning väärtustada paremini seda, mida ma tegin ja kuhu ma jõudnud olen.“

Parima tüdruku tiitli ning teadusvõistlusel 3. koha pälvinud Annika Tilga ütleb, et on päris suur lubaduste ja eesmärkide panija. „Neid on isegi nii palju, et tihti neist paljud ei realiseeru, seega olen viimastel aastatel üritanud neid rohkem selliselt sõnastada ja mõelda, et kuhu ma tahaksin järgmise aasta lõpuks jõuda ja milline ma tahan olla: alustan sealt, seega liiga palju numbrilisi eesmärke ei pane.“

13. hooaja võitnud Tartu Ülikooli arstitudeng Martin Veližanin ütleb, et plaanid alanud aastaks on üsnagi lihtsad. „Minu ees seisab arstiteaduse üks raskemaid semestreid, seega on eesmärk lõpetada kevadsemester headele hinnetele. Lisaks sellele plaanin suvel teha ära meditsiinitudengitele kohustusliku staabiohvitseride sõjalise baaskursuse, et järgnevatel suvedel saaksin keskenduda töötamisele.“ Noormehe sõnul saab sügissemester olema võrdselt raske kevadsemestriga, nii et õppimisindu peab jätkuma ka sinna.

Võistluselt silmapaistvaima raketlase tiitliga lahkunud Smaragda Luchia Sarana kinnitusel on temalgi mitmed eesmärgid ja plaanid paigas. „Kindlasti tegelen ma edasi oma praegu veel pisikese ettevõtte arendamisega. Selles vallas on teha ja saavutada veel nii palju, et kõiki neid asju ülesse loetlema hakates ma vist loetlema jääksingi, aga elevus on suur.“

Lisaks on tal suur soov alanud aastal ellu viia veel üks projekt, mis alles küpsemas ja millest saab ehk mõne aja pärast juba lähemalt rääkida. „Siis on veel üks suurem, võiks lausa öelda, et selles vallas Eesti suurim projekt, mis on veel täielikku kinnitust ootamas ning loodetavasti on ka see minu selle aasta kavas.“

Smaragda muigab, et üheks plaaniks on elada võimalikult äsja lõppenud aasta vääriliselt. „2023. aasta on olnud mulle meeletuks hüppelauaks, andnud palju võimalusi ennast arendada ja proovile panna. Alanud aastal tegelen veel suuresti planeerimise ja oma aja struktureerimisega, sest tunnen, et kuigi olen siiani igale poole jõudnud, kuhu jõuda olen tahtnud, siis mida aeg edasi, seda suuremaks lähevad eesmärgid ning seda rohkem nõuavad need ka tähelepanu.“