Eesti laevaehituse lipulaev kutsub uusi töötajaid pardale

Tänapäeval on üsna haruldane, et kogu tootmistsükkel asub ühes kohas ja laevad valmivad alates ideest ja projekteerimisest kuni lõppviimistluseni kohapeal. „See annab igale meeskonnaliikmele hea tunde, kui pika ja sageli pingutust nõudva töö tulemus lõpuks valmis saab ning klient laeva vastuvõtmiseks kohale tuleb. See kirjeldamatult hea tunne, kui paberile joonistatud esialgsest visandist saab lõpuks toimiv laev, valdab kõige enam projekteerijaid ja insenere, kes töötavad meie Tallinna või Saaremaa kontorites,“ rääkis Baltic Workboatsi tehase juht Erik Aleksejev. „See ei ole ju kontoritöötajate jaoks tavaline, et töö tulemus ühel hetkel ka silmaga nähtav on, meil juhtub seda pidevalt,“ ütles Aleksejev naljatades.

Margus Vanaselja sõnul on praeguse aja märksõnadeks kiire kohanemine, kliendi vajaduste tajumine ja pidev innovatsioon. „Meie Nasval asuv laevatehas on täpselt paraja suurusega ja tipptasemel meeskonna ning tehnilise varustatusega, et olla muutustele paindlik ja pakkuda parimat kvaliteeti,“ ütles ta.

Vaadates hetkel allkirjastatud lepinguid ja käimasolevaid hankeid, tõotab 2024. aasta tulla laevaehituses tööderohke. „Kaitsetööstus on praegusel ajal, mil Euroopas ja Lähis-Idas käivad sõjad, arenev valdkond ning riigid mõtlevad väga palju oma sõjalise ja tsiviilkaitse võimekuse peale. Ainuüksi viimase kahe aasta jooksul oleme ehitanud ja üle andnud 29 eriotstarbelist alust, millest lõviosa on läinud kaitse- ja militaarstruktuuridele, riikidest on geograafia olnud samuti lai, ulatudes Kanadast Omaanini,“ rääkis Baltic Workboatsi omanik Margus Vanaselja.

„Inseneeria on meie ettevõtte tuumik. Me kasutame erinevate inseneriteaduste teadmisi, näiteks laevaehitust, mehaanikat ning elektroonikat ja automatiseerimist. Nende valdkondade abil arendame laevade varustust, tööpõhimõtteid ja süsteeme, mis muutuvad üha standardsemaks ning moodulipõhisemaks, et meie tooteid ja teenuseid saaks kiiresti ning usaldusväärselt pakkuda. Nii aitame meie klientidel saavutada suuremat ohutust, jätkusuutlikkust ja töökindlust.“

2023. aastal valmis kokku 17 laeva ja need läksid Omaani, Kanadasse, Norrasse, Ukrainasse, Belgiasse, Bangladeshi ja Bulgaariasse. Kogu Baltic Workboatsi 24 tegutsemisaasta jooksul on ehitatud rohkem kui 230 erineva suuruse ja funktsionaalsusega töölaeva.

„See on aastate jooksul saadud vilumus ja kogemus, mis väljendub klientide rahulolus ja järjest tõusvas tellimuste arvus,“ sõnas Aleksejev.

Saaremaal osatakse töötajat väärtustada

„Asi ei ole ainult saarlaste huumorimeeles,“ naerab Baltic Workboatsi personalijuht Kadi Maripuu. „Vaid ka üleüldises töösse ja töötajatesse suhtumises, mille keskseks mõtteviisiks on märkamine ning hoolimine.“ Tema sõnul väljendub see kasvõi selles, et ettevõtte sees toimib karjääriteekond, kus keevitajast võib saada projektijuht või mehaanikust tehase juht. „Kui mõni mees või naine tunneb meil töötades, et tema tugevused avalduvad mõnes muus valdkonnas paremini, siis me võimaldame majasisest karjääri ja toetame igakülgselt ümberõppega,“ ütles Maripuu.

Ka ettevõttesse sisenenud uus töötaja saab võimaluse läbida Baltic Workboatsi koolitusprogrammi, kus tal on võimalik lihvida või värskendada oma teadmisi näiteks mõnes tehnilises oskuses või omandada uusi teadmisi.

„Me teame, kui raske on leida oskustöölisi, nagu keevitajaid, mehaanikuid ja elektrikuid, ning seetõttu on iga töötaja kullahinnaga ja me püüame neid hoida ning vääriliselt hinnata,“ ütles Maripuu. Näiteks pakub ettevõte väljastpoolt Saaremaad tööl käijatele majutus- ja transpordikompensatsiooni, niisamuti tervisehüvitist. Ettevõtte keskmine töötasu on läbi aastate olnud sektori keskmisest kõrgem.

Meie jaoks on oluline ka töökeskkond ja ohutus. „Kaasaegne tehas on soe, puhas ja hästi valgustatud ning varustatud kõige vajalikuga, et ennast ka puhkehetkel mugavalt tunda,“ selgitas personalijuht. „Ning muidugi Saaremaa ise on üks äraütlemata mõnus koht elamiseks, kus kõik käib natuke teises rütmis ja kus osatakse elutervelt ning peresõbralikult elada,“ võttis Maripuu kokku.

Baltic Workboats on Saaremaal Nasval asuv täielikult Eesti kapitalil põhinev ettevõte, mis on tegutsenud juba üle kahekümne aasta ja ehitab ainsana Eestis kuni 135-meetriseid alumiiniumist ja terasest eritellimuslaevu, reisilaevadest patrull-laevadeni, millest kõik on projekteeritud, ehitatud, disainitud ja varustatud vastavalt kliendi vajadustele.

Vaata tööpakkumisi ja astu pardale!