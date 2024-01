Iisraeli major: häiriv on Gazas leida lastevoodite alla peidetud Kalašnikove ja perefotosid granaadiheitjaid hoidvate lastega

Iisrael teatas, et eeldatavasti jätkub operatsioon Gazas 2024. aastani. Iisraeli kaitseväe pressiesindaja Daniel Hagari ütles, et Iisrael muudab oma strateegiat, et planeerida pikaajalisi lahinguoperatsioone. Mõned sõdurid, eriti reservväelased, viiakse Gazast ära, et anda neile võimalus puhata ja oma perekondi näha.