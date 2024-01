Uus auto Eestis: Renault Espace värskeim versioon – kui see ei ole pereauto, siis mis üldse on

Seda ruumikat autot saab tellida kas 5- või 7-kohalisena. Auto välismõõtmed on eelkäijast aga väiksemadki ja uus mudeliversioon on eelmisest 215 kg kergem. Uus mudel on täpsemalt 4,72 meetrit pikk – eelkäijast 14 cm lühem, samas salong on veelgi pikem (kolmanda reani 2,48 meetrit).