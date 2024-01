Hea uudis: teadlaste väitel on Maa tegelikult hiiglaslike asteroidide eest hästi kaitstud

„Kuu poolt Maa ookeanides esile kutsutud loodete jõud, võivad mõnel juhul olla piisavalt tugevad, et rebida kosmosest tulevaid objekte laiali protsessi käigus, mida tuntakse loodete desorganiseerumisena.“

Teadlased märgivad , et komeedi Shoemaker-Levy 9 rebisid 1990. aastate alguses tükkideks just Jupiteri loodete jõud, mille järel kukkusid planeedile väiksemad kosmosekivitükid.

Seni polnud astronoomidel piisavalt tõendeid selle kohta, et Maaga sarnased planeedid hävitavad asteroide, kuid Rootsi Luleå Tehnikaülikooli meeskond on oma uurimistöö käigus kogunud tõendeid asteroidide purustamisest Maa ja Veenuse poolt. Teadlased simuleerisid olukorda, mille kohaselt kiviplaneetide – Marsi, Maa, Veenuse ja Merkuuri – gravitatsiooniga kokku puutuvad asteroidid kaotavad 50–90 protsenti oma massist. Nad leidsid, et sellised väiksemad fragmendid, mis jäävad suuremast asteroidist, võivad põhjustada suure hulga väikeste asteroidide teket, mis tiirlevad ümber Päikese peaaegu samal tasapinnal Maa ja Veenuse orbiidiga. Teadlaste sõnul võivad ka lõhkirebitud suurest asteroidist järele jäänud väiksemad asteroidid Maad ohustada, samas ei ähvardaks nende Maale kukkumine hävitada inimtsivilisatsiooni.