Paladini on muu hulgas molekulaarpõllumajanduse ettevõtte Moolec Science tegevjuht, mille peamiseks eesmärgiks ongi kasutada põllukultuure loomsete valkude kasvatamiseks. Idee on sel viisil saadud sojaubasid kasutada olemasolevate toodete täiustamiseks, kirjutab ajakiri Wired .

„See on tõeline asi. Need on tõelised lihavalgu molekulid,“ ütles Paladini ajakirjale.