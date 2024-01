Teadlastel pole õrna aimugi, kus talvitub Eesti kägu – alanud aasta toob muutuse

Meil elunev kägu (Cuculus canorus) on keskmise suurusega lind. Tema kaal on 110–130 g, keha pikkus nokaotsast kuni sabatipuni 32–34 cm ja tiibade siruulatus 55–60 cm. Käo nokk on hall, kollase tüvikuga, ning keha suurusega võrreldes suhteliselt väikesed jalad kollased. Kollane on ka käo silmaiiris ja silma ümbritsev sulgedeta rõngas.