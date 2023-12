Hiina üritab tsenseerida andmeid ligi 1 miljardi vaesuses elava inimese kohta

Teisipäeval sai see teemaviide Weibo trending-lehel esimeseks, enne kui see maha võeti. Päev varem oli Zhongtai Securities juhtiv majandusteadlane Li Xunlei avalikustanud artikli eelnevate andmetega aastast 2021.

Kuigi riigis on suured probleemid, pole Beijing toonud välja lahendusi, et taastada majandust pätrast pandeemiat.

Hiina valisteja Xi Jinping on selle asemel kutsunud üles parandama sissetulekute jaotamist „ühise heaolu“ kampaania kaudu, kusjuures tsensuur näitab taas kord, kui tundlik on Peking igasuguse arutelu suhtes Hiina majandustulemuste üle.

See on levinud tsensuuritaktika, millega peatatakse populaarsete teemade jõudmist veebisaidi 600 miljoni kasutajani, kellele Hiina spionaažiagentuur hiljuti automaatsed hoiatused saatis, milles „soovitatakse“ neil mitte majandusseisukorda kritiseerida.

„Kuigi 40 aastat kestnud reformid on oluliselt parandanud riigi terviklikku tugevust ja rahva sissetuleku taset, on tänase seisuga endiselt ilmne, et meil on suur rahvastik, vähe ressursse ja väga ebaühtlane areng ning märkimisväärne hulk elanikke on endiselt vaesuspiiri lähedal,“ kirjutasid Wang ja Meng.