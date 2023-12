Apple’i uusimad kellad on nüüd turul tagasi

USA rahvusvaheline kaubanduskomisjon kehtestas keelu pärast seda, kui leidis, et Apple on rikkunud meditsiiniseadmete tootja Masimo patente seoses Series 9 ja Ultra 2 seadmetes sisalduva vere hapnikusisalduse määramise funktsiooniga.

„Apple’i meeskonnad on töötanud väsimatult mitmeid aastaid, et arendada tehnoloogiat, mis annab kasutajatele võimaluse kasutada valdkonna juhtivaid tervise-, tervise- ja ohutusfunktsioone, ning meil on hea meel, et USA föderaalse ringkonna apellatsioonikohus on peatanud väljajätmise korralduse, kuni kaalub meie taotlust peatada korraldus kuni meie täieliku kaebuse esitamiseni,“ ütles Rothberg e-kirjaga saadetud avalduses.