VIDEO | „Kurski oblasti kohal laskis Bayraktar Tu-22M alla.“ Vaata, kuidas ajakirjanik militaareksperdi tupikusse ajab!

Intervjueeritav satub selle küsimuse peale silmnähtavalt segadusse ja sõnab, et ei saa küsimusest hästi aru. Kui ajakirjanik küsimust kordab, siis selgitab Kovalenko ajakirjanikule, et tal pole selle intsidendi kohta informatsiooni ja ta hästi ei usu, et Bayraktar suudaks alla tulistada strateegilist pommitajat Tu-22M.

Bayraktar TB2 on võrdlemisi lihtne ja odav ründedroon, mis lendab kuni 9 km kõrgusel ja, mille maksimaalne kiirus on 222 km/h. Tu-22M on Nõukogude/Vene strateegiline pommituslennuk, mis on relvastuses 1972. aastast. Selle lennuki kiirus on üle 2 000 km/h ja selle lennulagi on 13 km. Nõukogude ajal baseerusid sellised lennukid Tartus Raadi lennuväljal.