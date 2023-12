Teadlased on leidnud põhjuse, miks partneriga ühes voodis magamine ei ole hea mõte

Partneriga voodi jagamine tundub terve suhte normaalne osa. Kuid mõned leiavad, et üksi on siiski mugavam magada. Eriti kui kaaslane tõmbab pidevalt teki endale peale, pöörab pidevalt küljelt küljele või norskab.

Tegelikult võib see olla tõsine probleem, kui partner takistab süstemaatiliselt välja puhkamast. Michigani ülikooli uus uuring näib toetavat nende väiteid, kes soovivad üksi magada. Kuigi uuring viidi läbi hiirte peal, on selle ajakirjas Current Biology avaldatud tulemused siiski tähelepanuväärsed.

Uuring näitas, et läheduses maganud hiired kaldusid magama ja ärkama samal ajal ning seadmed registreerisid sünkroonsuse REM-une alguses. See seisund hõlmab kolme une faasi, sealhulgas sügavat und, mis on vajalikud füüsiliseks taastumiseks ja mälu tugevdamiseks. Kuid vaatamata sünkroonsusele leiti uuringus, et uni oli katkendlikum ja seetõttu üldiselt madalama kvaliteediga.

Ja hoolimata sellest suurenenud unehäiretest andsid hiired endast kõik, et leida teisi hiiri ja magada nende läheduses. Hiired olid nõus oma ihaldatud magamiskohast ja -keskkonnast loobuma, et liigikaaslastega koos magada.

Veel üks huvitav tähelepanek oli, et REM-uni oli sünkroonne isastel hiirtel, kes magasid kõrvuti, kuid mitte emastel. Miks selline sooline erinevus täpselt tekkis, on ebaselge, kuid teadlased oletavad, et see võib sõltuda turvatundest.

Vaja on rohkem uuringuid, et mõista, kuidas need tulemused korreleeruvad inimese unega, kuid need näitavad selgelt, et mitte kõik ei reageeri koos magamisele ühtemoodi. Kui mugavusest ja turvalisusest saadav kasu kaalub üles võimalikud häired, võib koos magamine olla hea valik. Kuid kui partneri tõttu ärgata sageli, siis võib olla targem valida eraldi voodid.