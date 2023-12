Aasiast leiti viis uut imetajaliiki: sai ka selgeks, miks neid varem ei märgatud

Teadlased avastasid Kagu-Aasias viis uut pehme karvaga siililiiki. Kaks avastatud liiki on teaduse jaoks täiesti uued, samas kui kolm teist on „tõstetud“ eraldi liikideks, kuna varem loeti neid mõne teise teadaoleva liigi alamliigiks.

Teadlased analüüsisid nende DNAd, et kinnitada nende kuulumist eraldi liikidesse. Samuti viidi läbi üksikasjalikud vaatlused. Uurimistöö käigus analüüsiti nii välitöödel kui ka muuseumikogudest võetud proove. Kui varem oli teada, et eksisteerib vaid kaks pehme karvaga siililiiki, siis ajakirjas Zoological Journal of the Linnean Society avaldatud uurimus viib selle arvu seitsmeni. Teadlaste selgituse kohaselt on neid loomakesi omavahel raske eristada, kuna nad on kõik öise eluviisiga ja väga ettevaatlikud.