Teadlastel õnnestus vibreerivate molekulide abil hävitada laboris 99% vähirakkudest

Rice’i ülikooli, Texase A&M ülikooli ja Texase ülikooli uurimisrühm väidab nüüd, et uus lähenemine on märkimisväärne edasiminek võrreldes varem välja töötatud vähktõbe hävitava molekulaarmasinaga, mida nimetatakse Feringa-tüüpi mootoriteks ja mis võivad samuti probleemseid rakke hävitada.