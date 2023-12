Huawei tegevjuht Richard Yu avaldas mõne aja eest esmalt, et uus operatsioonisüsteem on lõppkasutajatele kasutamiseks valmis. Nädal hiljem lisas ta siiski selgituse, et uus operatsioonisüsteem võetakse vaid kasutusele Hiinas ja mujal maailmas jääb kasutusele Androdi rakendusi toetav kasutajaliides Emotion UI (EMUI), mis põhineb Androidi avatud lähtekoodiga projektil, kuid millel puuduvad Google’i teenused ja rakendused.