AS Tallinna Sadam andis keskkonnaametile teada, et lõpetab järgmisest nädalast Muuga sadamas statsionaarsete õhusaaste mõõtmise seadmete töö, tuues põhjuseks Ukraina sõja, mille tõttu naftasaaduste transiitvedu läbi sadama sisuliselt lõppenud ja tõenäoliselt see ka ei taastu.