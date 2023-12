Porsche ja Audi vahetavad süttimisohu tõttu välja üle 100 000 auto toitekaablid

Suurem tagasikutsumine on suunatud mitte autodele endile, vaid nendega koos müüdud laadimiskaablitele. See tagasikutsumine hõlmab kõiki sõidukeid, mida müüakse koos ettevõtte 40-amprise, 220/240V laadimiskaabliga, mis on mõeldud NEMA 14-50 pistikupesa paigaldamiseks, teatab Autoblog.