Ümberasustamine teise riiki, araabia rahuvalvajad või uus juht. Milliseks kujuneb Gaza sektori saatus pärast sõda?

Iisraeli luureministeerium on väidetavasti välja töötanud plaani Gaza sektori elanike ümberasustamiseks Egiptuse Siinai poolsaare põhjaossa. Jutt käiks kahest miljonist inimesest. Sellest teatas Associated Press, viidates dokumendile ja allikatele.

Üks võimalusi, mida dokumendi autorid pakuvad, on Gaza tsiviilelanikkond ümber paigutada Siinai poolsaare põhjaosas asuvatesse telklinnakutesse ja seejärel sinna alalised linnad rajada. Dokumendi väljatöötajate idee järgi loodaks Iisraeli piirile turvatsoon, mis takistaks ümberasustatud palestiinlaste sisenemist. Aga nagu kirjutab Associated Press, ei selgu tekstist, mis saab Gaza sektorist pärast inimeste ümberasustamist. Nagu ajakirjanikud vahendavad, märgitakse dokumendis ka seda, et Iisraelis nimetati potentsiaalsete ümberasustuspaikadena peale Egiptuse ka Türgit, Katarit, Saudi Araabiat, Araabia Ühendemiraate ja Kanadat. Seni on Egiptus selgelt mõista andnud, et ei ole nõus Palestiina põgenikke vastu võtma.