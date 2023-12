Praegune Eesti laevastik on üks Euroopa väiksemaid ja seda hoolimata Eesti üle 3500 km pikkusest rannajoonest. Raske oleks tänapäeval ette kujutada, et Eesti mereväkke kuuluksid laevad, mis maailma mastaabis oleksid tipptasemel. See käiks väiksele ja kesiste ressurssidega riigile üle jõu.