Suur tagasilöök: Elon Muski suurprojekt Hyperloop One läheb hingusele

Infrastruktuuri- ja tunneliettevõte The Boring Company vaakumrongid pidid Muski unistuste kohaselt looma muu hulgas kiire kaubaveoühenduse Euroopa ja Hiina vahel, mis suudaks kauba ühest otsast teise viia ühe päevaga.

See jääb aga üheks paljudest eesmärkidest, mida ettevõte ei suuda täita. Hyperloop One suletakse, kinnitas töötaja Engadgetile pärast seda, kui Bloomberg avaldas aruande selle sulgemise kohta. See asutati 2014. aastal pärast Elon Muski artikli avaldamist tema nägemusest hüperloop-transporditehnoloogiate kohta.