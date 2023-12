FOTOD | Arheoloogidel õnnestus Pompeis taasluua iidne kangaste värvimise kunst

Teadlastel on õnnestunud uue projekti raames taaselustada iidsed kangaste värvimistehnikad, et õppida tundma uusi detaile Pompei elanike igapäevaelust enne, kui see aastal 79 pKr vulkaanipurskes hävis. Nende inspiratsiooniallikaks said väljakaevamiste käigus leitud freskod, kirjutab The Independent.