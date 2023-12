Maarjamäe memoriaal läheb konserveerimisele

„Oleme väliselt hinnanud obeliski olukorda ning on teada, et selle küljest pudeneb aeg-ajalt kivitükke. Kuna ainult välise vaatluse põhjal ei ole võimalik saada infot, millises seisus on obeliski konstruktsioonid, siis kõigepealt tellime ekspertiisi ning sellest lähtuvalt kavandame konserveerimistööd,“ ütles Fortele Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti juhataja asetäitja Heigo Jänes.