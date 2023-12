Kas hunt tuleb tagasi? Teadlased otsustasid väljasurnud kiskja jälle ellu äratada

Dallases asuv biotehnoloogiaettevõte Colossal Biosciences teatas nõuandva komitee moodustamisest väljasurnud kukkurhundi taaselustamiseks. See on tippkiskja, kes varem elas Tasmaanias, Austraalias ja Uus-Guineas, vahendab Newsweek.

See on väidetavalt üks kolmest liigist, mis on plaanis taas ellu äratada, ja see on nendest ainus kiskja. Teised liigid on villane mammut ja dodo.