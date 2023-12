Iisraeli reservkolonel: Euroopa juhid on harjunud silma kinni pigistama selle ees, et terroristide tegevus on Venemaa huvides

Sõda Iisraeli ja Hamasi vahel on kestnud 76 päeva. See algas 7. oktoobri hommikul terrorirühmituste Hamas ja Islamidžihaad massiivsete raketirünnakutega Gaza sektorist, selle järel sisenesid džihadistid Iisraeli ja asusid piiriäärsetes asulates kohalikke elanikke tapma ning pantvangidena Gazasse viima. Vastuseks alustas Iisrael Gaza sektorile massiivseid õhulööke ning 27. oktoobri hilisõhtul alustas Iisraeli armee Gaza sektori põhjaosas maavägede operatsiooni.

Sõja tagajärjel on Iisraelis alates 7. oktoobrist hukkunud 1200 inimest, üle 240 inimese võtsid Hamasi võitlejad pantvangi. Vaenutegevuse pausi ajal saadi vangistusest tagasi 110 inimest ja veel 132 on pantvangis. Iisraeli võimud on kuulutanud mõned neist tagaselja surnuks.