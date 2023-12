Uus auto Eestis: taas uuendatud Renault Arkana Hybrid

Sees on istmete materjal segu Eco Tepist (10% bioressursipõhiseid materjale) ja seemisnaha imitatsioonist (rohkem kui endistes RS Line’i ja E-Tech Engineeredi tippmudelites). Istmetel on nüüd sinine horisontaalne üleõmblus ja Alpine logo tagaküljel ning turvavööd kahe sinise triibuga.

Auto esiistmed on elektriliselt edasi-tagasi ning üles-alla liigutatavad. Tagumiste istmete seljatugede kokkuklappimisel tekib pagasiruumi põrandaga peaaegu tasane pind nii et rattad või jõulukuused mahuvad sinna kenasti ära.

Uste siseküljel ja roolil on punased, valged ja sinised õmblused ning kaassõitja istme poole jääva armatuurlaua ala kattekiht on kiltkivi-toonides.

Sõltumata valitud jõuallikast on uue Arkana Esprit Alpine varustustasemel mehaanilise kaablita e-shifter käigukang. See on mõnusalt laia labaga ja asukoht on valitud täpselt selline, kuhu käsi satub, kui see küünarnukiga kahe istme vahel olevale (edasi-tagasi liigutatavale) toele asetada.