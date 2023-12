„Kaotaksime suurtükid ja tankid, algaks vaippommitamine.“ Milline oleks kõige mustem stsenaarium juhul, kui Ukraina jääks ilma abita?

Samas on muutunud ka Bideni enda retoorika. Kui varem kinnitas USA president, et Ameerika toetab Ukrainat nii palju, kui vaja läheb, siis Volodõmõr Zelenskõi viimase Washingtoni visiidi ajal kasutas ta uut formuleeringut: USA aitab Ukrainat nii palju, kui see võimalik on. Üldiselt nõustusid eksperdid, et Zelenskõi viimane visiit oodatud tulemusi ei andnud.