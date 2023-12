„Tuleb valmis olla niruks suusailmaks!“ Millised plaanid on ilmataadil Eestimaa jõulupühadega?

Paljudele seostuvad jõulupühad lume ja talviselt karge ilmaga. Ja seda isegi paikades, kus lund ei ole. Näiteks USA laulukirjutaja Irving Berlin kirjutas ilmselt maailma ühe kuulsaima jõululaulu „White Christmas“ ehk „Taas sajab valget lund“ (selle on eestindanud luuletaja Heldur Karmo – toim) Lõuna-Californias, kus lund sajab umbes paar korda sajandi vältel. Venemaal Tjumenis sündinud juudi päritolu Berlini laulusõnade esimesed read viskasidki alguses nalja California jõulude üle, mis mööduvad sooja päikese käes ning õõtsuvate palmi- ja apelsinipuude vahel. Hiljem heitis ta need kõrvale ja Bing Crosby esitatud laulu sõnad said sellised, nagu me neid tänapäeval teame: „Nüüd unistan ma taas jõulust / just nagu lapsepõlve aal / jõulukuuse särast ja saanikellast / ja valgest lumevaibast maas.“