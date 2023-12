Astronoomid avastasid vaadeldava universumi kõige vanema veekogu ja tegid kindlaks selle vanuse

Kaks astronoomide meeskonda on avastanud suurima ja kaugeima veekogu, mis kunagi kosmosest leitud. Sellest teatab portaal Unilad. Teadlased on ühtlasi kindlaks teinud, et vaadeldava universumi suurim veekogu on 12 miljardit aastat vana.

Märgitakse, et selle veemass on oluliselt suurem kui kogu Maa vee mass – teadlaste sõnul on seda 140 triljonit korda rohkem kõigist Maa ookeanide veest. „Teleskoobiga vaadates on väike võimalus seda märgata, sest veekogu ümbritseb tohutut musta auku, mida nimetatakse kvasariks ja mis asub enam kui 12 miljardi valgusaasta kaugusel. Teadlaste vaatluste järgi tekkis see kui universum oli vaid 1,6 miljardit aastat vana,“ öeldakse artiklis.

NASA Jet Propulsion Laboratory teadlane Matt Bradford rääkis avastusest ja ütles, et see näitab, et vett võib leida kogu universumist. „Kvasarit ümbritsev keskkond on ainulaadne selle poolest, et see toodab tohutult palju vett. See on järjekordne tõestus, et vesi oli kogu universumis laialt levinud isegi kõige varasematel aegadel,“ sõnas teadlane.

Kvasarid on tohutute mõõtmetega galaktikatuumad ja need eraldavad suures koguses energiat. Selle keskel asuvasse ülimassiivsesse musta auku langev gaas ja tolm kiirgavad elektromagnetkiirgust kogu elektromagnetilise spektri ulatuses.

Mõlemad astronoomide meeskonnad uurisid konkreetset kvasarit nimega APM 08279+5255, mis sisaldab Päikesest 20 miljardit korda suuremat musta auku ja toodab sama palju energiat kui toodaksid tuhanded triljonid Päikesed. Bradfordi meeskond sai vee, eriti selle erakordse massi kohta rohkem teavet, kuna avastas mitu vee spektraalset tunnust. „Enne seda polnud astronoomid kunagi vaadeldavas universumis nii kaugelt vett leidnud. Mujal Linnuteel on vett, kuid suurem osa sellest on jääks külmunud,“ kirjutab väljaanne.