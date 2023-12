„Pole neil mingeid „piiramatuid ressursse“!“ Putin nimetas Ukrainas sõdiva väegrupi suuruse. Millest need arvud räägivad?

Oma viimase otseliini ajal nimetas Vladimir Putin mõned arvud, mis on seotud Ukrainas sõdivate Vene vägede suuruse ja koosseisuga. Venemaa presidendi kinnitusel on Ukrainas sõjategevuspiirkonnas 617 000 Vene sõjaväelast. „Rindejoone pikkus on üle 2000 kilomeetri, lahingutsoonis viibib 617 000 meest,“ ütles ta.