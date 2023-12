Söömine võib tappa: teadlased nimetasid kõige kahjulikuma aja päeva viimaseks söögikorraks

Prantsusmaal Pariisis asuva Sorbonne’i ülikooli teadlaste uuringu kohaselt on inimestel, kes söövad pärast kella 21.00, suurem risk insuldi ja südameinfarkti tekkeks. Ajakiri Nature Communications avaldas seitse aastat kestnud uuringu tulemused, uuringus osales 100 000 inimest. Kõik uuringus osalejad fikseerisid õhtusöögi aja ja teadlased omakorda jälgisid, kuidas see mõjutab südame-veresoonkonna haiguste riski.

Teadlased rõhutasid, et neil, kes sõid pärast kella 21.00, suurenes insuldi risk 28%. Teadlased järeldasid, et toidu seedimine hilja õhtul tõstab vererõhku ja veresuhkru taset. Õhtune kõrgem vererõhk võib aja jooksul veresooni kahjustada, suurendades insuldi või südameataki riski. Teadlased nimetasid ka parima aja päeva viimaseks toidukorraks - see on 17 ja 19 vahel.