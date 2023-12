Põhjapõdrad näevad UV-valgust - nüüd on teada võimalik põhjus

Et külmi ja pimedaid arktilisi talvi üle elada, on põhjapõtradel arenenud eriline silmanägemine. Nende silmavärv muutub vastavalt aastaajale suurte päevavalguse muutuste tõttu talve ja suve vahel. Reedel avaldatud uuringus leiti, et nende silmad võivad olla arenenud nägema ultraviolettvalgust, et aidata neil leida nende lemmiktoitu.